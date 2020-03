Fim de semana começa violento no Ceará com 10 mortes em assassinatos e acidentes de trânsito

Dez pessoas tiveram morte violenta neste começo de fim de semana no Ceará. Nas últimas 24 horas, as autoridades da Segurança Pública registraram oito casos de assassinatos e mais duas mortes em acidentes de trânsito. O maior número de homicídios (1uatro) aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza, e destes, três somente no Município de Caucaia.





Em Fortaleza (Capital), foram registrados dois crimes de morte nesta sexta-feira (20). Ainda no começo da manhã, moradores do Conjunto Habitacional Cidade Jardim Dois, no bairro José Walter, informaram a Polícia sobre o corpo de um jovem, com marcas de tiros, em um matagal na entrada do residencial.





Policiais militares foram acionados e isolaram o local do crime até a chegada das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) eda Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O jovem assassinado a tiros apresentava também marcas de torturas e havia sinais de que tinha sido amarrado pelos assassinos. A vítima não foi identificada.





À noite, ocorreu um crime de morte na zona Leste da Capital. Um homem identificado até o momento apenas por Fred, foi assassinado, a tiros, na Praia do Futuro.





Região Metropolitana





No fim da tarde desta sexta-feira, um homem identificado como Luís Filho Rodrigues do Nascimento, 34 anos, foi morto, a tiros, no alpendre de sua residência, localizada no Distrito de Sítios Novos, em Caucaia. “Luizinho”, como era conhecido, foi atingido por seis tiros.





No bairro Conjunto Metropolitano, conhecido por Picuí, também em Caucaia, ocorreu um crime de Latrocínio na noite passada. Um adolescente de 17 anos, identificado como Samuel Martins, foi morto a tiros na Rua São Jerônimo. Testemunhas afirmam que ele foi abordado e se recusou a entregar seu celular e foi baleado e morto.





Ainda em Caucaia, o terceiro assassinato aconteceu na comunidade de Tanutaba. Na Rua Jeová, um homem foi assassinado, a tiros, na porta de casa, após se envolver em uma confusão em um bar próximo. A vítima foi morta a tiros por dois homens. O morto era o operário José Cláudio Alves da Silva, 56 anos.





Em Horizonte, também na RMF, um jovem foi assassinado a tiros, no começo da madrugada do sábado, no bairro Catolé.





Interior do estado





Em Tabuleiro do Norte, ocorreu um crime de morte na localidade de Baixio Grande, onde um morador foi abatido a tiros por volta das 17 horas de sexta-feira.





Em Russas, um crime de morte aconteceu na manhã deste sábado, quando um homem foi assassinado, a tiros, no Centro da cidade e a poucos metros do Quartel do CPRaio.





Acidentes





Duas pessoas morreram nas últimas horas nas estradas cearenses. Um dos casos ocorreu na CE-377, em Tabuleiro do Norte e outra no Município de Russas. As duas vítimas pilotavam motocicletas e morreram em consequência de queda e colisão.





(Fernando Ribeiro)