Fim de semana marcado pela violência armada deixa 23 pessoas assassinadas no Ceará

Vinte três pessoas foram assassinadas no Ceará em mais um fim de semana marcado pela violência armada. Entre a sexta-feira (13) e o domingo (15), foram registrados 11 casos de homicídios na Grande Fortaleza e mais 12 crimes no interior do estado. Um triplo assassinato ocorreu na última sexta-feira na Praia de Almofala, em Itarema, no litoral norte do Ceará (a 210Km de Fortaleza. Em Caucaia, na região Metropolitana de Fortaleza, ocorreu um duplo homicídio na noite de sexta-feira.





Três homens, identificados apenas por Isaac, Osiel e Guilherme foram mortos, a tiros, na Praia de Almofala, em Itarema, quando se divertiam em uma barraca de praia. De acordo com testemunhas, um grupo armado invadiu o local e passou a atirar nas vítimas que estavam bebendo em uma das mesas da barraca. Os três homens mortos eram moradores do Distrito de Saquinho, na zona rural.





Em Caucaia, dois jovens foram assassinados também na noite de sexta-feira (13). O crime aconteceu na Rua Otaviano Costa, localidade de Munguba, na Praia do Icaraí. Moradores ouviram cerca de 15 estampidos e, logo depois, foram encontrados os corpos dos primos Francisco Adrian Ribeiro do Nascimento, 19 anos; e José Álisson da Silva Teixeira, 17.





Mais crimes





Em Fortaleza, um motoboy foi morto, a tiros, na manhã de sexta-feira (13). O crime ocorreu na esquina das ruas João Cordeiro e dragão do mar, na Praia de Iracema, tendo como vítima, Wellington Francisco da Silva Albuquerque, 30.





No bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, um jovem de aproximadamente 19 anos foi morto, a tiros, na noite de sexta-feira, na esquina das ruas da Liberdade e Maurício Ricardo.





Outro crime em Caucaia aconteceu também na sexta-feira no bairro Conjunto Marechal Rondon, no Distrito de Jurema, onde um homem foi executado a tiros.





Em Fortaleza, um jovem suspeito de praticar furtos e assaltos foi perseguido na Rua Rui Monte, no bairro Antônio Bezerra, e baleado na Rua Joaquim Franck, onde acabou morto no interior de uma residência.





Cristian Jardel Gomes de Sousa foi assassinado, a tiros, na madrugada de domingo, na cidade de Horizonte.





Em Maracanaú, um homem paraplégico foi morto, a tiros, dentro de casa, no Distrito de Pajuçara, na noite de sábado. A vítima foi fuzilada em sua cadeira de rodas.





E em Cascavel, um crime filmado foi registrado na tarde de sábado, quando bandidos mataram um homem com tiros de pistola e de espingarda calibre 12 (escopeta), no Espaço Nobre.





Mulheres





Entre as vítimas dos assassinatos estão ainda duas mulheres, mortas na Região Metropolitana de Fortaleza. O primeiro caso ocorreu na noite de sexta-feira (13) quando bandidos mataram uma jovem na porta de casa, na rua 115 do Conjunto Timbó, em Maracanaú.





Na manhã de sábado (14), a Perícia Forense recolheu o corpo da jovem Clara Fernanda, raptada e assassinada no bairro Novo Maranguape. Ela estava desaparecida há dois dias.





No Sertão





Doze pessoas foram assassinadas no fim de semana nos seguintes Municípios do interior cearenses: Forquilha, Itarema (4 mortos), Canindé, Acaraú, Limoeiro do Norte (dois homicídios), Juazeiro (dois casos) e Cedro.





(Fernando Ribeiro)