Globo pede desculpas à família de vítima de Suzi

Nota foi lida pelo apresentador William Bonner durante o Jornal Nacional.

Nesta terça-feira (10), a Rede Globo pediu desculpas à família do menino de 9 anos que foi morto pelo transexual Suzi Oliveira. O texto foi lido pelo apresentador William Bonner durante o Jornal Nacional.





Antes, a emissora exibiu o vídeo em que o médico Drauzio Varella se desculpou com a família após a reportagem exibida no Fantástico no dia 1º de março. Na ocasião, ele havia entrevistado dado um abraço em Suzi. Após a matéria, foi descoberto que o transexual havia estuprado e assassinado uma criança.





Depois de exibir o vídeo de Drauzio, Bonner leu a nota da emissora. Ele disse que tanto o Fantástico quando a Globo pediam desculpas à família da vítima e que só depois da exibição do quadro é que a equipe do programa “tomou conhecimento da gravidade do crime”.





(Pleno News)