INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a falta de água no bairro Sinhá Sabóia.

Veja à íntegra da denúncia:

"Silenciosamente, Sobral enfrenta duas tensões: a ameaça do COVID-19 e a falta de água na cidade. Sou morador do SINHÁ SABÓIA e está um CAOS aqui entre os moradores. Idosos em casa chorando, crianças reclusas em casa sem água para higienização básica. Infelizmente, o Prefeito que, com tanta autoridade veio a público pedir o ISOLAMENTO SOCIAL, agora se OMITE e não vem a público nos dá uma resposta.









Como nos precaver do coronavírus sem água, gente? Como fazer esse isolamento pelo amor de Deus? Vidas estão em jogo e o prefeito está sonegado esse meio de prevenção."