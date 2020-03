INTERNAUTA REGISTRA CENAS LAMENTÁVEIS NO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL

Internauta envia imagens registradas na manhã deste sábado (21), de pessoas aglomeradas no Mercado Público de Sobral. As cenas são lamentáveis e vão na contramão no combate a disseminação do coronavírus.





Veja à integra da mensagem do internauta:

"Boa tarde!



Peço, por gentileza, colocar a seguinte nota:



As seguintes cenas foram vislumbradas hoje, no período da manhã, no mercado público de Sobral. As cenas, aqui observadas, estão na contramão do que o Estado e o Município propõem como medida cautelar para a não disseminação do Covid 19. Aglomeração em massa, falta de proteção com máscaras, pouco distanciamento de uma pessoa para outra, falta total de higiene no espaço público e o descaso dos feirantes que tomaram de conta do espaço das calçadas. O governo Municipal está tentando, de todas as maneiras, coibir por meio de inúmeras ações a propagação do vírus em nosso município. Uma parte da população não está cooperando! Lamentável!"