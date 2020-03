Jovem infectado por coronavírus é preso após sair de quarentena

O jovem é considerado suspeito em dois crimes do Código Penal após sair da quarentena.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, neste sábado (21), um jovem, de 18 anos, infectado pela nova variante de coronavírus.





A prisão ocorreu depois da expedição de mandado assinado pela juíza Marilde Angélica Webber Goldschmidt, da 1ª Vara Criminal de Justiça de Torres, destaca o site UOL.





O jovem foi detido por descumprir o isolamento orientado pelos órgãos de saúde do estado.





De acordo com o delegado Adriano Koehler Pinto, que instaurou o inquérito criminal, a suspeita é de que o jovem tenha saído do isolamento de forma proposital.





Agentes da Polícia Civil informaram que o detido chegou da Irlanda em 11 de março já com os sintomas provocados pela Covid-19.





Ele realizou exames no dia seguinte, recebendo a orientação de se isolar em casa para evitar espalhar o vírus em caso de confirmação de covid-19. O teste positivo saiu no dia 18 de março.





Antes de receber o diagnóstico, o jovem não atendeu às recomendações e chegou a ir para uma festa e a uma partida de futebol. Ele também recebeu atendimento em um salão de beleza.





O jovem é considerado suspeito em dois crimes do Código Penal, segundo a Polícia Civil. O primeiro, do artigo 267, que é causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, tem pena entre dez e 15 anos de reclusão; além do crime de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução de doença contagiosa. Para esse segundo, a pena é de detenção de um mês a um ano, conforme o artigo 268.