Megaoperação da Polícia Civil caça bandidos do Comando Vermelho em 30 cidades cearenses

Trinta Municípios do Ceará estão sendo alvos de uma megaoperação desencadeada no começo da manhã desta quinta-feira (12) pela Polícia Civil. O objetivo é o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV). São 163 ordens judiciais a serem cumpridas na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do estado.





De acordo com a SSPDS, o objetivo desta segunda fase da operação tem como objetivo responsabilizar todos os participantes dos ataques criminosos registrados em janeiro do ano passado no Estado.





A mobilização policial foi batizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) como “Operação Aditum 2” (que em latim significa acesso). De acordo com o órgão, a operação é fruto de investigações realizadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) sobre a atuação de integrantes recém-ingressos no grupo criminoso.





A ação conta com a participação de 312 policiais civis dos departamentos Técnico Operacional (DTO), de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), da Capital (DPJC), da Região Metropolitana (DPJM), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Recuperação de Ativos (DRA) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).





Toda a equipe envolvida na ofensiva estará dividida em 100 viaturas.





(Fernando Ribeiro)