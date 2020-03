Mercado Municipal de Sobral fecha para as compras presenciais a partir deste domingo (22)

Cumprindo a determinação do Prefeito de Sobral Ivo Gomes, o Mercado Municipal de Sobral, fechou suas portas para as compras presenciais neste domingo (22), e deve permanecer na segunda-feira, até segunda ordem. A medida é para ajudar no controle das possíveis transmissões locais do novo coronavírus.





Conforme os agentes da guarda municipal, que estão de prontidão auxiliando as equipes de saúde e de fiscalização sanitária para garantir a segurança e as informações corretas para a população. Os guardas deste muito cedo realizam os bloqueios os acessos a área, será somente de funcionários de farmácias ou permissionários que irão pegar mercadorias perecíveis estocadas, como frutas e legumes que deve ser consumidas imediatamente para não estragarem.





Insatisfeito com o não atendimento as regras de segurança estabelecidas pelas equipes sanitárias que pedem o isolamento social das pessoas da cidade, para evitar o contágio. O prefeito Ivo Gomes, nesta sexta-feira (21), foi pessoalmente em áreas de aglomeração de pessoas no centro da cidade, como também em alguns bairros, para sensibilizar as pessoas que cumpram a regra básica de enfrentamento do coronavírus, com o isolamento social.





Pela a determinação, os Bancos e Casas Lotéricas fechem na segunda-feira, (23) e na terça-feira(24), também. A estimativa é que o pico da curva de contaminação do vírus em Sobral, seja entre 6 a 20 de abril. Isso significa que essas pessoas irão se contaminar a partir deste, Domingo (22/03) até sexta-feira (27/03). Daí o grande alerta para que as pessoas fiquem em Casa.





(Blog Célio Brito)