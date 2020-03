Mercado Público volta a funcionar nesta quarta-feira (25/03) com restrições; atendimento ao público será das 6h às 13h

O Mercado Público Chagas Barreto, que ficou fechado durante três dias como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, será reaberto ao público nesta quarta-feira (25/03). A reabertura do equipamento, no entanto, sofrerá restrições. Apenas os setores de hortifruti, carnes e cereais têm autorização da Prefeitura para funcionar. Cada box poderá ter no máximo duas pessoas trabalhando e feirantes com idade superior a 60 anos deverão permanecer em casa.





“Essas medidas são importantes para evitar aglomerações, que é tudo o que não queremos neste momento", explica o titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), Inácio Ribeiro. De acordo com ele, os permissionários idosos poderão ser substituídos por alguém da família que não esteja no grupo de risco para o Covid-19. “Nossa preocupação é garantir a saúde desses permissionários”, afirma o secretário.





Entre as medidas de prevenção adotadas pela STDE está o rodízio de boxes. Nesta quarta-feira, somente os números pares estarão autorizados a funcionar. Na quinta-feira, será a vez nos números impares. Cada feirante deverá tomar cuidados, como o uso de equipamentos de proteção individual, álcool em gel e máscaras de proteção.





A reabertura do mercado não deve alterar o funcionamento do comércio do seu entorno. As medidas de restrição de funcionamento para o comércio continuam valendo. “Por isso, poderão funcionar apenas os seguimentos autorizados pelo município, como farmácias, mercadinhos e frigoríficos, por exemplo, lembrando que esses estabelecimentos também devem tomar medidas para evitar a aglomeração de pessoas”, destaca Inácio Ribeiro.