MISTÉRIO: A JOVEM TATIANE ARAÚJO CONTINUA DESAPARECIDA!

A jovem Tatiane Araújo, 18, desapareceu após passar o Carnaval na cidade de Sobral, na Região Norte, com o namorado. No dia 27 de fevereiro, ela chegou a pegar um veículo para retornar a Santana do Acaraú, onde mora, mas não chegou em casa.





A polícia pretendia ouvir um mototaxista que teria sido a última pessoa a ter contato com a jovem. No entanto, ele foi achado morto no dia 04 de março do corrente ano.





Ainda segundo apurações da polícia, o mototaxista Expedito Edson Amarante, de 55 anos, que teria sido a última pessoa a ter contato com Tatiane, foi intimado a depor na delegacia, mas ele foi encontrado sem vida.





Buscas

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na localidade de Dourado, zona rural de Santana do Acaraú, local onde moradores encontraram as roupas da jovem. A jovem ainda não foi localizada.