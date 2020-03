Mulher morre afogada em Santana do Acaraú

O corpo foi encontrado por moradores no leito do rio Acaraú, a vítima tinha o hábito de beber e perambulava pelas ruas da cidade.

Uma mulher conhecida por “Cláudia Leite” foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (9), no leito do rio Acaraú, na cidade de Santana do Acaraú, região noroeste do Ceará. Segundo declaração de moradores a mulher foi vista caminhando em direção ao rio no bairro Alto da Liberdade, mas ninguém viu para onde ela foi, algumas horas depois, o corpo dela foi encontrado enganchado em uma moita no leito do rio, a sandália dela estava na areai as margens do rio.





O IML foi acionado e a pericia forense recolheu o corpo da mulher.





(Tribuna dos Vales)