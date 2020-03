NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) é uma instituição filantrópica que contribui coma qualidade da saúde de aproximadamente 1,8 milhão de pessoas, oriundas de 55 municípios da região norte do estado do Ceará. O Hospital possui quase dois mil profissionais da saúde que devido à atual situação de pandemia referente ao novo Coronavírus (COVID-19), estão na linha de frente ao combate e atendimento a possíveis casos suspeitos/confirmados da doença. Com a falta das máscaras de procedimento, devido à alta demanda, e o seu elevado preço no mercado, visando a segurança dos nossos profissionais, a Santa Casa adotou medidas de proteção seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Ressaltamos ainda, que o Hospital está orientando todos os funcionários sobre a utilização dos itens de proteção, bem como, realizará atendimento de profissionais que apresentarem sintomas gripais.

