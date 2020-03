Bolsonaro envia Força Aérea para buscar brasileiros isolados no Peru

Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) decolaram de Belém e do Rio de Janeiro para buscar brasileiros que estão em Cuzco, no Peru, e desejam voltar ao país em meio a pandemia de Coronavírus. Em nota conjunta, o Ministério da Justiça e da Defesa informaram que os resgatados estão isolados no Peru.





A previsão é que as aeronaves cheguem ao Brasil na noite de quinta-feira (26). O levantamento de brasileiros na região foi realizado pela embaixada, e de acordo com o governo, se referem a cidadãos que não puderam retornar por outro meio, destaca o site Correio Braziliense.





Além destes voos, aviões comerciais sairão de Lima e de Cuzco. Para retornar nesses aviões, os brasileiros precisam fazer contato com a Embaixada do Brasil em Lima. A operação de retirada foi uma determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro.