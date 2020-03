A prefeitura de Forquilha contratou através de licitação ( CONTRATO ORIGINAL - 2019.11.26.01/2019) no valor de R$ 22.313.904,00, a empresa SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, para executar a reforma da avenida Criança Dante Valério, conforme está disposto no Portal da Transparência do Município.



O que chama a atenção é que a obra está abandonada!

