Duas mulheres assassinadas no fim de semana. No ano, Ceará já registra 73 casos

Já somam 73 os casos de assassinatos de mulheres no Ceará neste ano. No último fim de semana, mais dois crimes do gênero foram registrados pelas autoridades da Segurança Pública estadual nos Municípios de Maranguape e Maracanaú. Outras duas mulheres ficaram feridas em uma tentativa de duplo assassinato na cidade de Pacajus.





Na noite de sexta-feira (13), por volta de 21 horas, bandidos mataram, a tiros, uma jovem que morava no bairro Conjunto Timbó, em Maracanaú. A mulher estava na residência, na Rua 115, quando os criminosos chegaram no local em uma motocicleta e a chamaram até a porta. Quando ela apareceu, foi atingida por vários tiros de pistola na cabeça, caindo morta na calçada. Os assassinos fugiram sem deixar pistas.





Na manhã do sábado (14), moradores do bairro Novo Maranguape, em Maranguape, localizaram o corpo de uma jovem que estava desaparecida há dois dias. A vítima, identificada como Clara Fernanda, foi assassinada e o corpo ocultado em um matagal .





Em Pacajus, duas mulheres foram baleadas na noite de sexta-feira. Elas foram perseguidas por bandidos numa motocicleta e tentaram se refugiar dentro de uma lanchonete, no bairro Buriti. Uma delas foi atingida na perna e outra no pescoço. As duas foram socorridas para o hospital municipal, sendo uma delas em estado grave.





Com os dois casos ocorridos no último fim de semana, subiu para 73 os casos de assassinatos de mulheres no estado, sendo crimes em janeiro 30, outros 30 em fevereiro e 13 em março.





Veja a lista das mulheres assassinadas no Ceará neste mês de março de 2020:





01 (01/03) – Ana Cristina Victorino Campos, 29 (bala) – (GUARAMIRANGA)





02 (02/03) – Maria Williane Rocha, 32 (bala) – B. Padre Andrade (CAPITAL)





03 (02/03) – Vítima não identificada (achado) – B. Vila União (CAPITAL)





04 (02/03) – Isabelly Alves Silveira, 15 (bala) – Sítios Novos (CAUCAIA)





05 (02/03) – Célia Sousa Cruz, 47 (faca) – (SOBRAL)





06 (08/03) – Adriana Jardim de Araújo, 48 (pauladas) – B. Mondubim (CAPITAL)





07 (09/03) – Antônia Tayná Raulino de Andrade, 30 (bala) – B. Nova Cigana (CAUCAIA)





08 (10/03) – Vítima não identificada (bala) – Rua Agamenon/Vila Peri (CAPITAL)





09 (10/03) – Vítima não identificada (bala) – Favela das Malvinas/ Quintino Cunha (CAPITAL)





10 (11/03) – Maria Rita Kaillane Pereira da Costa, 17 (bala) – Vila São Jerônimo (GUAIÚBA)





11 (12/03) – Vítima não identificada (bala) – (TAMBORIL)





12 (13/03) – Vítima não identificada (bala) – Rua 115, Conjunto Timbó (MARACANAÚ)





13 (14/03) – Clara Fernanda (bala) – Bairro Novo Maranguape (MARANGUAPE).





(Fernando Ribeiro)