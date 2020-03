ÔNIBUS DA EMPRESA GUANABARA É PROIBIDO DE ENTRAR NA CIDADE DE SOBRAL

Ônibus da empresa da Guanabara é impedido de adentrar na cidade de Sobral, os passageiros são do Rio de Janeiro e desembarcaria na cidade de Sobral às 14:30 da tarde deste domingo (22), o ônibus fez uma parada na garagem que fica na entrada da cidade, equipes da Guarda Civil de Sobral estão no local com o veículo, segundo o inspetor Cleverlando, cerca de onze pessoas desembarcaria na cidade.





Equipes da Secretaria de Saúde e da vigilância de Sobral foram acionadas para verificar a situação.





Fonte: O Sobralense