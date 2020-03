PERIGO NA CE 440 (SOBRAL/MERUOCA)

Internauta envia mensagem ao Blog Sobral 24 horas, relatando que na CE 440, logo após o "Zé Leiteiro", tem uma curva com água e lodo, causando acidentes.

Veja à integra da mensagem do internauta:

"Olá boa noite, queria fazer um alerta pros motoristas que trafegam em sentido Sobral a Meruoca.









Galera! Depois do Zé Leiteiro, em frente ao loteamento da Mãe Rainha tem uma passagem de água bem na curva, não tem como evitar se vim com mais de 60 km o carro ou moto derrapa na pista por motivo da água que tá atravessando o asfalto ter muito lodo, cuidado! Passei lá o carro derrapou perdi o controle da direção e estourei os pneus no meio fio...Graças a Deus foi só danos materiais."