POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

Policiais Civis lotados na Delegacia Municipal de Coreaú-CE efetuaram na tarde do dia 05/03/2020 a prisão do suspeito de ter matado a vítima Francisco Ozival Araújo, fato esse corrido por volta das 19h40min, do dia 23/02/2020, na cidade de Moraújo-CE.





No dia do crime a vítima estava acompanhada de sua namorada se divertindo no carnaval de Moraújo (MORAFOLIA), ocasião em resolveram se afastar de onde estavam os foliões estavam e foram para após o bloqueio feito pela segurança do evento, um local escuro, ermo e distante de onde acontecia o evento.





O casal se afastou do evento porque queria ficar mais a vontade, porém, segundo a namorada da vítima, inesperadamente o infrator apareceu onde o casal estava e logo começou a agredir a vítima e sua namorada, Francisco Ozival faleceu em decorrência de traumatismo craniano.





No dia seguinte ao crime, a polícia chegou a prender o infrator e conduzi-lo para a Delegacia Regional de Sobral-CE, porém ao ser levado ao plantão se entendeu que não estavam presentes os requisitos para a prisão em flagrante, motivo pelo qual o investigado foi ouvido e liberado.





Todavia, de imediato, houve a devida representação pela custódia preventiva do autor do crime, tendo ela sido prontamente acatada pelo Poder Judiciário que decretou a prisão preventiva do infrator, a qual foi cumprida na tarde desta quinta-feira pelos policiais civis de Coreaú-CE.





O preso encontra-se recolhido na Penitenciária Industrial Regional de Sobra-CE (PIRS) à disposição da justiça.





