Polícia Civil deflagra operação em Sobral e apreende seis armas

Uma ação qualificada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, realizada nestas quinta (12) e sexta-feira (13), resultou na apreensão de seis armas de fogo, munições, e nas prisões de quatro pessoas. A ação teve como objetivo a captura de grupos criminosos responsáveis por cometer homicídios e roubos em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, nos últimos dias.

Nesta sexta-feira (13), os policiais civis retiraram quatro armas de fogo de circulação e capturaram dois homens. A primeira ofensiva ocorreu no residencial Caiçara, onde duas armas de fogo foram localizadas. Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima. As armas estavam enterradas em um terreno baldio. Na ação, ninguém foi preso. A Polícia Civil mantêm as investigações a fim de identificar os proprietários das armas. Ainda conforme as apurações policiais, as armas foram utilizadas em roubos ocorridos recentemente no bairro Renato Parente, que é próximo ao residencial Caiçara.

Em seguida, os policiais se deslocaram até a Rua Pintor Lemos, no bairro Tamarindo, onde prenderam em flagrante José Kelton Marques da Silva (22), o “Branquinho” e Antônio Kelin Marques da Silva (25), que já responde por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 e um revólver cal. 38. A dupla é suspeita de, no dia anterior, praticar um homicídio na Avenida Dom José, no Centro de Sobral. A motivação do crime segue sendo investigada.





Já na tarde dessa quinta-feira (12), as ofensivas policiais foram realizadas nos bairros Dom José. Lá, os policiais capturaram Thiago Pereira dos Santos, que quando menor foi autuado em nove atos infracionais por latrocínio, homicídio, roubo, receptação, dano, crime contra a administração pública, porte e posse irregular de arma de fogo, e Francisco Inácio Alves da Silva, ambos com 18 anos de idade. Com eles, a Polícia apreendeu dois revólveres calibre 38 com 14 munições.





Todos os presos foram encaminhados para a sede da delegacia onde foram autuados em flagrante pelos respectivos crimes cometidos. Os autuados foram encaminhados para o sistema penitenciário do Estado, onde estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil mantém diligências no intuito de identificar e prender outros criminosos que atuam na região.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.