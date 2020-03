Polícia Civil prende 5 suspeitos e apreende armas e drogas

Colete balístico, veículos e até pinos de granada também foram localizados pelos policiais civis.

A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou uma operação contra grupos criminosos, em Fortaleza e em Caucaia, na Região Metropolitana, neste sábado (28). Cinco suspeitos foram presos e vasto material bélico apreendido, inclusive armas de fogo e drogas.





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quatro pessoas foram detidas no bairro Parque Soledad, em Caucaia: Francisco Bergson dos Santos Silva, de 24 anos, com três passagens por homicídio doloso e receptação; Francisca Heliandra Moreira Rodrigues, 20, com passagem por homicídio; Gean Marques da Silva, 21, e José Robson da Silva Santos, 18, ambos sem antecedentes criminais.





Com o grupo, os policiais civis apreenderam duas pistolas (sendo uma calibre Ponto 40 e uma calibre Ponto 45), dois revólveres, um simulacro de arma de fogo, 10 estojos contendo munições calibre 45, 25 munições calibre 380, 174 munições calibre 40, um colete balístico, maconha dividida em pedaços maiores e 49 trouxinhas, cocaína em tabletes e 67 papelotes, duas balanças digitais, dois coldres, estiletes, relógios, pinos de granada, 11 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e um veículo que havia sido roubado.





Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para o DHPP. Na delegacia, o grupo foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.





No bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foi preso José Luciano de Lima Bezerra Júnior, 25, que respondia a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de entorpecentes. Com ele, a Polícia apreendeu uma pistola 9 mm, com dois carregadores, 68 munições, um simulacro, um celular, um notebook e uma motocicleta. O suspeito foi autuado por posse irregular de arma de fogo.





(Diário do Nordeste)