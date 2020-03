Polícia Civil prende 95 integrantes de facção criminosa no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu 95 mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa no Estado. A operação, chamada de Aditum II, que significa “acesso”, ocorreu em 30 cidades do Ceará, durante a manhã desta quinta-feira,12. Ao todo, 163 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos durante ofensiva. Mais detalhes serão passados em coletiva de imprensa, ainda nesta quinta.





Fortaleza e municípios localizados na Região Metropolitana estão entre as cidades que receberam a ação. Atuaram na operação: policiais civis dos departamentos Técnico Operacional (DTO), de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), da Capital (DPJC), da Região Metropolitana (DPJM), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Recuperação de Ativos (DRA) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).





A primeira fase da Operação Aditum ocorreu em março de 2019 e resultou no cumprimento de 89 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa no Estado, que atuavam em Fortaleza e no interior. Na ocasião, foram presos 25 alvos e expedidos mandados de prisão contra 21 internos do sistema penitenciário do Estado.





O Povo

Foto Aurélio Alves