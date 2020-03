POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO EM FORQUILHA

Por volta das 13h00 desta terça-feira, dia 3, policiais civis efetuaram a prisão do indivíduo Benedito Walter Ferreira Cunha, vulgo "Bidonga". Benedito é acusado de assassinar a golpes de faca, Francivânio Duarte Azevedo, que foi morto na madrugada do dia 02 de fevereiro do corrente ano.





A prisão aconteceu na localidade de Tamanduá, em Forquilha.





O acusado foi encaminhado à PIRS (Penitenciária Industrial Regional de Sobral).





(Sobral 24 horas)