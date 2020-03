Renomado chef Elcio Nagano é o convidado da segunda edição do "Rumos da Gastronomia UNINTA"

O Centro Universitário Inta - UNINTA, através do seu curso de Gastronomia coordenado pela Professora Lizandra Couras, desenvolverá mais uma edição do ciclo “Rumos da Gastronomia”, com um evento aberto ao público. Na ocasião, o convidado especial será o chef Elcio Nagano, profissional destacado nacionalmente.





O especialista conduzirá uma aula especial no dia 11 de março, às 18h, no Auditório do curso de Medicina, localizado no subsolo do Sede II. O objetivo do evento é oferecer para a o público em geral e comunidade acadêmica, experiências com as mais recentes metodologias da produção alimentar.





Nesta edição do evento, Nagano abordará as técnicas do plating e da gastronomia molecular. A primeira estuda a apresentação visual dos pratos e preparos para oferecer uma finalização atraente; já a segunda é uma ramificação da ciência que estuda a utilização de componentes químicos em diversas escalas para provocar alterações na forma e na textura da comida.





O chef Elcio Nagano graduou-se em Engenharia Mecânica e tem especialização em Administração de Empresas. É empresário do ramo da Gastronomia, possuindo restaurantes de culinária japonesa em Fortaleza. Atualmente é professor de graduação e pós-graduação em gastronomia, sendo também colunista do Jornal O Povo.





O evento é aberto ao público, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.