Senador aciona Moro para garantir proteção do PM Gabriel Monteiro

O senador Marcos do Val protocolou pedidos para garantir a integridade física do policial militar, Gabriel Monteiro, que acusou Coronel da PM de envolvimento com o Comando Vermelho. Após o acontecimento, Gabriel recebeu ameaças de morte da facção criminosa.





O Senador, através de live em suas redes sociais, afirmou que tomou as medidas cabíveis para garantir a proteção do policial, acionando Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). Segundo assessores de Moro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acionou a Policia Federal do Rio de Janeiro.





O senador detalhou que conversou com o próprio Gabriel, que lhe explicou o caso. Do Val também conversou com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que disse que dificilmente Gabriel será inocentado das suas acusações devido a suas atitudes.





O caso gerou muita polêmica nas redes sociais, já que Gabriel perdeu seu porte de armas ao ser afastado da PM. A comissão de ética da Polícia Militar ainda irá julgar seu caso.





