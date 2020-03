SOBRAL - COMUNICADO DA DEFESA CIVIL

Veja à íntegra do comunicado:





"A Defesa Civil do município de Sobral informa que, devido às fortes chuvas da última madrugada, o Rio Macacos recebeu um grande volume de águas, o que aumentará o nível do Rio Acaraú de maneira temporária.





Durante esse período, pedimos à população que evite atividades no leito e proximidades do rio, e que tomem as precações necessárias para se evitar qualquer risco e desconforto.





A Defesa Civil ressalta que a passagem das águas será rápida e que, após isso, o Rio Acaraú retomará seu volume atual, uma vez que os açudes que despejam água no Acaraú ainda não atingiram sua capacidade máxima."