Sogra de Galisteu tem Covid-19 e está em estado grave

Ela foi infectada pelo filho, que esteve no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi.





Adriane Galisteu revelou, neste domingo (22), que sua sogra, Suely Iodice, está internado em estado grave por causa do novo coronavírus.





– Minha sogra está internada. Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos – desabafou.





Ainda de acordo com a apresentadora, a sogra foi infectada pelo filho Adriano, que esteve no casamento da irmã da influencer Gabriela Pugliesi, Marcela Minelli. Um outro convidado, que havia retornado dos Estados Unidos, teria infectado parte dos convidados do evento, incluindo a própria Gabriela.





Já o cunhado de Galisteu, Adriano, está se recuperando da doença. O sogro dela, Waldemar, está em isolamento.





– Estamos vivendo dia a dia, porque além de tudo ela é diabética. Adriano estava no casamento e 70 pessoas foram contaminadas – disse Galisteu para Sabrina Sato.





(Pleno News)