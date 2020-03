UNINTA anuncia recursos tecnológicos para a viabilidade das aulas durante o período de isolamento social

Em meio a suspensão das aulas dentro da instituição em decorrência da Covid-19, o Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia que, para dar continuidade ao semestre 2020.1 sem prejuízos aos estudantes, o conteúdo acadêmico será trabalhado temporariamente em salas-de-aulas virtuais (aulas síncronas). As medidas atendem de forma eficiente a Portaria do MEC, no. 343 de 17 de março de 2020, alterada pela portaria do MEC no. 345 de 19 de março de 2020 e reforçam o compromisso da instituição com a educação de qualidade.





As aulas retornam no dia 30 de março, segunda-feira, de acordo com os horários das disciplinas de cada curso, que podem ser consultados no sistema acadêmico.





Diferente da modalidade de EaD, a sala-de-aula virtual utiliza ferramentas tecnológicas para que as aulas possam ser assistidas tanto de forma síncrona, ao vivo, com a mesma possibilidade de interação existente nas salas de aula presenciais, como de forma assíncrona, o que permite o acompanhamento das disciplinas na disponibilidade do estudante. O UNINTA informa também que as práticas laboratoriais e outras atividades presenciais necessárias para o aprendizado estão garantidas e serão ofertadas em momento oportuno. Todo o conteúdo que não seja possível administrar na modalidade emergencial será reposto no retorno dos acadêmicos à instituição, nas férias ou nos contraturnos dos cursos.





A medida adotada não afetará o calendário acadêmico. O semestre 2020.1 será encerrado no dia 10 de julho. Já o início do semestre 2020.2 está marcado para o dia 27 do mesmo mês.





Conheça a diferença entre as modalidades:

Saiba como acessar as aulas:





– As aulas estarão disponíveis no Ambiente Virtual, localizado Área do Aluno. A página pode ser acessada com o mesmo login e senha do Sistema Acadêmico ou diretamente pelo link: https://virtual.uninta.edu.br

– Estudantes e professores estão nas salas virtuais conforme a sua matrícula no Sistema Acadêmico. As aulas, conteúdos e demais informações serão disponibilizadas pelas coordenações de curso em cada sala virtual.





Caso tenha alguma dificuldade para acessar o Ambiente Virtual, acesse: http://uninta.vc/suporte e preencha o formulário.