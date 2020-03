URGENTE: Estados Unidos oferecem US$ 15 milhões pela captura de Maduro

Presidente da Venezuela foi indiciado por tráfico de drogas pela Justiça dos EUA, que também oferece recompensa por outros membros do governo.





O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (26) que está oferecendo US$ 15 milhões (R$ 76 milhões) como recompensa por informações que levem à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e que estipulou valores também para a prisão de outros integrantes do alto escalão chavista.





Por Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte — o Parlamento oficial do país sul-americano — e braço direito do mandatário venezuelano, o valor é de US$ 10 milhões (R$ 50,7 milhões).





Fonte: R7