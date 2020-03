Vaquinha arrecada mais de R$161.000 em doações para mãe de garoto vítima de Suzy

Após a imensa repercussão do caso Suzy, transexual que cumpre pena por estuprar e matar uma criança de nove anos em 2010 e cuja história foi mostrada no Fantástico, internautas se mobilizaram para a ajudar a família da vítima.





Um grupo criou uma vaquinha virtual para ajudar a família de Aparecida dos Santos, mãe de Fábio, morto por Suzi. Idealizada pela página Caneta Desesquerdizadora, a campanha tinha meta de arrecadar R$ 20 mil como forma de ajudar os familiares.





Os resultados, porém, foram mais positivos que o esperado e em apenas 12 horas a ação conseguiu alcançar a meta, o que fez com que a página aumentasse o valor pretendido para R$ 50 mil, agora (12 de março, 00:35) o valor arrecadado já passa de R$161.000,00.





Intitulada de “Um abraço na mãe do menino que foi estuprado e morto pelo Suzy”, a campanha afirma que pretende ajudar a família de Fábio a ter uma vida um pouco melhor.





No texto que justifica a ação de arrecadação, o grupo ainda relembra algumas falas da mãe da criança assassinada dadas em entrevista ao programa Alerta Nacional, da Rede TV! apresentado por Sikêra Jr. Em um dos momentos, ela lamenta o fato do autor do crime ser mostrado como abandonado quando ela mesma não recebeu nenhum auxílio ou apoio.





– [O que mais indignou] foi ele receber um abraço, receber cartinha, ainda recebeu um bombonzinho! Na prisão! E eu recebi o quê? Nada – protestou.





Para quem quiser ajudar na vaquinha virtual, é só acessar o link e se inscrever na plataforma. O site também explica por quais meios podem ser feitos a doação.





Com informações do portal República de Curitiba