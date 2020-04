MOTOBOY MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE NA BR22, EM SOBRAL

Na noite deste domingo, dia 26, aconteceu um acidente com vítima fatal na BR222, nas proximidades do posto de combustível TREVO, no bairro Distrito Industrial.





Os veículos envolvidos no sinistro foram: uma motocicleta e um caminhão. A vítima foi um motoboy, que morreu no local do sinistro. O motoboy residia no bairro Sinhá Sabóia.





A PRF isolou o local até a chegada da perícia, que recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.





