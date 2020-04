Barroso elogia novo Ministro da Justiça: “Íntegro, elegante e preparado"

O Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso defendeu o profissionalismo do novo ministro da Justiça, André Mendonça.





“O Dr. André Mendonça teve um desempenho admirável na AGU. Íntegro, elegante e preparado. Desejo a ele toda sorte na nova missão”, comentou o Ministro.









Nomeação





Bolsonaro anunciou oficialmente na madrugada desta terça-feira (28) o advogado André Luiz Mendonça, atual titular da Advocacia-Geral da União como novo ministro da Justiça. Também foi confirmado que Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) como diretor-geral da Polícia Federal (PF), destaca o G1.





Jose Levi Mello do Amaral Júnior assume o cargo de Advogado-Geral da União.





As mudanças ocorrem após a saída do ex-ministro Sergio Moro e do ex-diretor-geral Maurício Valeixo. Moro decidiu deixar o governo depois de Bolsonaro decidir exonerar Valeixo do comando da PF.





(R Curitiba)