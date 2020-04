Brasil registra primeira morte de presidiário com Coronavírus

Foi confirmada a primeira morte de um presidiário no Brasil infectado pelo novo co ronavírus, destaca o Antagonista.

Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio, trata-se de um homem de 73 anos que estava detido no Instituto Penal Cândido Mendes.





O Brasil contabiliza 51 casos confirmados e outros 162 suspeitos de Covid-19 no sistema prisional, de acordo com informações do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que controla o sistema carcerário brasileiro e tem sua estrutura sob o Ministério da Justiça comandado por Sergio Moro.





(R. Curitiba)