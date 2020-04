Camilo prorroga decreto de isolamento social no Ceará por mais 15 dias

Com a decisão, a validade do decreto vai até o próximo dia 20 de abril.



O governador Camilo Santana (PT) anunciou no fim da tarde deste sábado, 4, a prorrogação do decreto de isolamento social e medidas contra avanço do novo coronavírus, a Covid-19, no Ceará por mais 15 dias. Com a decisão, a validade do decreto vai até o próximo dia 20 de abril. Última prorrogação vencia neste próximo domingo, 5 de abril.





"Decisão tomada com base em estudos científicos com o objetivo de proteger a vida dos cearenses", explicou o chefe do Executivo Estadual por meio de seu Twitter, onde publica atualizações referentes ao enfrentamento à Covid-19.





Em última atualização da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), o número de casos do novo coronavírus no Ceará chegou a 745. Uma nova morte foi registrada nas últimas 24 horas e agora são 23 vítimas.





Fortaleza concentra 680 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Aquiraz aparece como a segunda cidade cearense com mais casos confirmados: 15. Na sequência, estão Sobral (5) Horizonte (4) e Caucaia (4). Ao todo, são 23 municípios com pessoas infectadas pela Covid-19.





Morreram pessoas em seis municípios do Ceará:





Fortaleza: 17





Eusébio: 1





Farias Brito: 1





Jaguaribe: 1





Santa Quitéria: 1





Tianguá: 1





Visando prevenir a propagação do vírus no Estado, o governador Camilo Santana (PT) prorrogou até maio a suspensão de aulas presenciais em escolas e universidades no Ceará. O novo decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira, 30.





(O Povo)