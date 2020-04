Camilo Santana nega que salário de servidores públicos do Ceará serão reduzidos

O governador afirma serem falsas afirmações de que haveria uma diminuição dos vencimentos dos servidores estaduais.

O pagamento dos salários de servidores do Estado não será reduzido, conforme afirmou publicamente o governador Camilo Santana (PT) nesta semana. O político garantiu que o pagamento dos salários dos servidores públicos do Ceará será feito integralmente, mesmo com o desfalque econômico causado pela pandemia do novo coronavírus.





Nas redes sociais, circulavam informações de que o governo reduziria o salário dos servidores. Camilo Santana foi a público negar o então boato. O governador foi firme e garantiu que remuneração dos servidores não será afetado pela pandemia.





Com a chegada do vírus em território cearense, Camilo Santana decretou estado de calamidade pública desde o dia 1º de abril, reforçando a necessidade do isolamento social nesse momento. Ao longo da semana, o político deve se reunir com a equipe técnica do governo para avaliar prorrogação do decreto, que está previsto para encerrar na próxima segunda-feira, 20 de abril.





(O Povo)