CLEVIS OLIVEIRA CONVERSA COM O NOVO COMANDANTE DO 3º BPM DA CIDADE DE SOBRAL

Na manhã de segunda-feira (20), o Radialista Clevis Oliveira falou com o novo comandante do 3º BPM de Sobral, Tenente Coronel Charles Robert, que chega junto com também o novo comandante da 1º Companhia do 3º Batalhão (Uniseg), Tenente Pessoa. Os dois estão chegando consciente dos problemas da cidade e vão elaborar estratégias para melhorar a segurança pública de Sobral.