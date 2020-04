Criminoso livre por causa do coronavírus é preso com armas e drogas

“Apenados que receberam a prisão domiciliar humanitária estavam se preparando para tomar ponto de drogas”, diz delegado.

A 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, fez a maior apreensão do ano de cocaína e armas na tarde desta terça-feira (31).





Além de 124 quilos de cocaína, com logomarca de cartel mexicano, estimados em R$ 3,7 milhões, também foram apreendidos 12 quilos de crack, com valor de mercado de R$ 120 mil.





Os agentes também recolheram 12 quilos de lidocaína, substância usada no preparo da cocaína para venda.





As armas apreendidas foram seis fuzis 556 e um 762, além de uma submetralhadora 9 milímetros.





O material foi encontrado em uma casa de alto padrão com um traficante, de 38 anos, ligado a detentos contemplados na última semana com Prisão Domiciliar Humanitária em razão da pandemia do novo coronavírus.





O delegado Rodrigo Zucco declarou:









“O indiciado estava sozinho no imóvel, uma residência de fachada para uma facção guardar armas e drogas.”





E, segundo o jornal VS, acrescentou:





“Recebemos a informação de que apenados que receberam a prisão domiciliar humanitária estavam se preparando para tomar ponto de drogas de outros traficantes no bairro Canudos, em Novo Hamburgo.”





O procurador da República, Ailton Benedito, demonstrou indignação com a notícias em mensagem nas redes sociais. “Agora vai levar o vírus à prisão?”, indagou.





(Renovamídia)