CRIMINOSOS INVADEM RESIDÊNCIA E EXECUTAM JOVEM NO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO, EM MASSAPÊ

Um homicídio a bala foi registrado na noite deste sábado (25), no Distrito de Mumbaba de Baixo, em Massapê. Quatro indivíduos em duas motocicletas invadiram a casa de um jovem conhecido por "Victor" e efetuaram vários tiros contra jovem, que morreu no local. Após o crime, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima era natural de Santana do Acaraú e estava morando há aproximadamente quatro meses na casa onde foi executado. A polícia militar foi acionada para o local, isolou a área e acionou a perícia forense. A polícia civil de Massapê vai instaurar inquérito para apurar os motivos e a autoria da execução.





Com informações de Olivando Alves