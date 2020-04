DENÚNCIA: HÁ 3 DIAS FALTA ÁGUA DO SAAE NO SINHÁ SABOIA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que há 3 dias falta água do Saae no "Grande Sinhá Saboia".

Veja à íntegra da denúncia:

"Em plena pandemia.

Três dias sem água em Todo Sinhá Saboia.

Cerca de 40 mil pessoas (crianças, idosos, pessoas do grupo de risco) sem as devidas precauções contra o CORONAVIRUS.

-Aí o PREFEITO se manifesta em público sabe pra quê? Pra fazer piadinha com o Sérgio Moro.

P.s- O gerente da água do Saae está há 10 anos a frente do setor, todo ano no inverno é essa falta d'agua, será que uma década não deu pra bolar uma estratégia nova e evitar esse caos?









Triste, mas parece que o Sr. Ivo Gomes está mais ligado no que acontece em Brasília do que acontece embaixo de seu nariz, né meu filho?"