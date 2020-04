Grendene adia retorno das atividades no Ceará: Cuidar das pessoas é o primeiro passo

A Grendene, priorizando o bem-estar de seus colaboradores e das comunidades em que atua, tomou medidas importantes relativas à pandemia da Covid-19 ao conceder férias coletivas no mês de março, sendo prorrogadas em Sobral até o dia 26/04.





Seguindo as orientações das autoridades, mesmo com o término das férias, os colaboradores da unidade de Sobral não retomarão ao trabalho, permanecendo em regime de banco de horas. O retorno às atividades está previsto de forma parcial a partir do dia 06/05, com horários reduzidos e divididos em escalas de modo a evitar aglomerações.





A empresa salienta que estas datas poderão ser alteradas de acordo com as determinações do Governo do Ceará e continua atenta à saúde, segurança e manutenção dos empregos de seus colaboradores neste momento de instabilidade mundial.