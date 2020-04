GROAÍRAS: VEREADOR "INAUGURA" TAMBORES DE LIXO

A cidade de Groaíras (Zona Norte) governada de forma apática pelo prefeito Ueliton Vasconcelos (PDT) vivencia momentos políticos hilários e vexatórios.





Já não bastasse a falta de ações efetivas do executivo, agora é a vez do legislativo representado pelo vereador Cláudio Cocó (PDT) aliado do prefeito Ueliton (PDT), "inaugurar" tambores de lixo, edil groairense "em solenidade" na comunidade Riacho das Carnaúba.





É reconhecido que o município está com muitas deficiências, inclusive no setor de limpeza pública, mas os políticos da "cidade do três rios" precisam entender que esse tipo de inauguração é desnecessário e caracteriza vergonha alheia na redes sociais.





(Sobral de Prima)