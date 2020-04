Guarda Municipal de Fortaleza reforça operações de ocupação em combate ao crime na zona Oeste da Capital

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) reforçou a segurança em bairros da zona Oeste da Capital diante do aumento da criminalidade, nos últimos dias, naquele setor da cidade. Para impedir o alastramento dos casos de confrontos armados entre grupos criminosos e homicídios, patrulhas da GMF iniciaram operações ostensivas, na noite desta segunda-feira (13), na comunidade Goiabeiras, na Grande Barra do Ceará.





Por determinação da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), as operações da Guarda estão concentradas, principalmente, nas áreas de cobertura das Células de Proteção do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU). Na zona Oeste da Capital, três Torres de Vigilância do PMPU direcionam e controlam por policiamento vídeo-monitoramento e patrulhamento motorizado a segurança na Barra do Ceará, Goiabeiras e Vila Velha.





As ocorrências policiais nas últimas duas semanas indicam a presença de bandidos pertencentes a grupos criminosos que tentam retornar à área onde antes mantinham o domínio. Esse retorno seria o responsável por crimes de morte ocorridos nos últimos dias, entre eles, um duplo assassinato em que mãe e filho foram mortos, a tiros, na tarde da última Quinta-Feira Santa (9), na Rua Chico Xavier, na Barra do Ceará. Outros homicídios foram registrados entre os bairros Pirambu e Colônia, entre eles, a morte de um casal na noite da sexta-feira (10), no Pirambu, e um tiroteio no Morro de São Tiago, nas Goiabeiras, no sábado (11), com um morto e dois feridos.





Reforço





Ainda na noite de ontem as operações da Guarda Municipal de Fortaleza foram reforçadas nas Goiabeiras, com o patrulhamento intenso que se estendeu até as primeiras horas da madrugada de hoje, com a abordagem e prisão de suspeitos, além da apreensão de material ilícito. De acordo com o órgão, as ações de prevenção e combate ao crime vão ser ainda mais intensificadas em parceria com a Polícia Militar e outros órgãos de controle e fiscalização urbana e de segurança.





(Blog Fernando Ribeiro)