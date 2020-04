IDENTIFICADA A VÍTIMA DE HOMICÍDIO NA BR 222 EM TIANGUÁ

A polícia divulgou a identificação da vítima do homicídio ocorrido na manhã de ontem na BR 222 em Tianguá.

O homem foi identificado como Eliscreudo Sales da Cunha, 39 anos, que residia em Tianguá e tinha antecedentes por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, a identificação foi feita por familiares. O corpo apresentava várias lesões na cabeça e foi encontrado por populares no inicio da manhã do domingo (26), em uma pequena trilha no meio do mato, bem próximo às margens do Km 299 da BR 222.





A Polícia Civil abril inquérito que irá investigar o caso, a fim de capturar os envolvidos no crime.





Ibiapaba 24 horas