INSEGURANÇA EM SOBRAL: PACIENTES SÃO ROUBADOS DENTRO DE AMBULÂNCIA

Infelizmente, a bandidagem não dá trégua na cidade de Sobral!

No último sábado, dia 11, criminosos roubaram pacientes da cidade do município de Tianguá, que estavam em uma ambulância estacionada em frente o HEMOCE.





A ambulância levava os pacientes do hospital Santa Casa com destino a cidade de Tianguá, e teria parado para levar bolsas de sangue solicitadas pela Agência Transfusional de Tianguá, para abastecer o Hospital Municipal. Enquanto, a pessoa entrou no HEMOCENTRO, dois bandidos armados de revólver chegaram e fizeram a limpeza geral das pessoas que estavam na ambulância, levando celulares e dinheiro. Os bandidos fugiram de bicicleta, tomando rumo ignorado.





Vale ressaltar que não é a primeira vez que isso acontece. Vários assaltos já foram registrados no local (Rua Jânio Quadros, por trás do hospital Santa Casa).





A presença da Polícia nessa área infelizmente não acontece, o que facilita o crime praticado por esses elementos.





Fonte: Sobral Agora

Foto ilustrativa