Live Solidária: UNINTA une forças para ajudar comunidades vulneráveis de Itapipoca a Tianguá

Construir uma rede de solidariedade, alcançando comunidades vulneráveis em diversas cidades do estado do Ceará. Foi com este objetivo que o Centro Universitário Inta (UNINTA) se aliou às outras instituições da sua mesma mantenedora para executar ações coletivas que visam arrecadar alimentos para serem distribuídos de Itapipoca até Tianguá, passando por Sobral e Meruoca.





Intituladas lives solidárias, as iniciativas serão transmitidas pelo YouTube e os espectadores poderão doar através de um QR Code disponível na tela. Junto ao UNINTA, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), Faculdade Uninta Itapipoca e Faculdade IEducare Tianguá (FIED) também organizarão seus eventos, em datas específicas.





A "Live do Nathanzinho", exibida a partir dos jardins do UNINTA, acontecerá no sábado, 2 de maio, a partir das 14h30. A instituição iniciará o movimento solidário, doando duas toneladas de alimentos para serem distribuídos em comunidades carentes das cidades de Sobral, Meruoca e Tianguá. Empresas que desejarem doar antes da live podem entrar em contato pelo telefone (88) 99224.6265.





A participação do cantor Nathanzinho será beneficente e não foi cobrado cachê por sua apresentação, bem como de sua produtora, "É10 Entretenimento". A live também recebeu apoio de várias empresas que já realizaram doações ou ajudaram na organização do evento.





As outras instituições realizarão suas lives nas datas a seguir, com atrações diferentes:





Live Solidária Faculdade Uninta Itapipoca: Brunão Cantor, dia 30/04, às 18h;





Live Solidária Centro Universitário Inta: Nathanzinho, dia 02/05, às 14h30;





Live Solidária Faculdade Alencarina de Sobral: MC Rogerinho, dia 07/05, às 20h;





Live Solidária Faculdade IEducare Tianguá: Juntos e Conectados, dia 09/05, às 18h.









UNINTA no Enfrentamento ao Coronavírus





O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou doações de materiais como máscaras e luvas à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, ao Hospital Regional Norte, ao Instituto Práxis, ao Hospital São Camilo de Itapipoca e para as Secretarias de Saúde de Meruoca, Itapipoca e Tianguá. O UNINTA também cedeu à Prefeitura de Sobral suportes de soro, macas, camas, estetoscópios, aparelhos de glicemia, mesas e tendas para serem utilizadas no atendimento às vítimas da pandemia na cidade.