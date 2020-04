Nações da Ásia usam pandemia para censurar cidadãos

“Os governos estão usando o rótulo de ‘fake news’ para disfarçar seus esforços para censurar visões”, diz vice-diretor de ONG.

Centenas de pessoas foram presas em toda a Ásia por postar supostas fake news sobre a pandemia do novo coronavírus.





A situação deixa claro que os crescentes esforços dos governos para combater notícias falsas terão como alvo as pessoas erradas e silenciarão os pensamentos dissidentes.





De adolescentes a estrelas de TV, as pessoas foram detidas erroneamente sob leis cibernéticas vagamente delineadas ou pelos amplos poderes de emergência introduzidos desde o início do surto, informa a agência France-Presse.





Phil Robertson, vice-diretor da Ásia na Human Rights Watch (HRW), declarou:





“Os governos estão usando o rótulo de ‘fake news’ para disfarçar seus esforços para censurar visões e declarações que estão em desacordo com a estratégia que eles adotaram para lidar com a crise do Covid-19.”





E acrescentou:





“É uma loucura, francamente. Em muitos casos, as pessoas estão sendo arrastadas para fora de suas casas até as prisões, colocadas em detenção antes do julgamento, em espaços lotados onde é mais provável que eles obtenham Covid-19”.





Pelo menos 266 pessoas foram presas por publicar informações falsas relacionadas ao coronavírus em 10 países asiáticos, de acordo com uma contagem da agência France-Presse baseada em relatórios policiais.





(Renvamídia)