NOTA DE FALECIMENTO

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa, com muito pesar, o falecimento do Tenente Coronel JOÃO OCÉLIO ATANAZIO ALVES, 50 anos, na tarde desta quarta-feira (08).



O referido oficial ingressou na Corporação em 04 de março de 1991, na qual desempenhou seu trabalho com afinco e dedicação em prol da segurança do povo cearense e sempre se destacou pelos relevantes serviços prestados à causa da proteção das pessoas. Atualmente, estava à frente do 3º Batalhão Policial Militar, comandando com honradez dezenas de policiais militares.



O Comando da Corporação se entristece com a notícia e solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição.



Assessoria de Comunicação da PMCE

