NOTA DE REPÚDIO

Diretor do sindicato é impedido de entrar na unidade Carrapicho.

Na tarde desta quarta-feira (08) o Diretor de Interior II do Sindasp-Ce, Romildo Santos foi impedido de entrar na Unidade Prisional Desembargador Adalberto de Oliveira Barros Leal (Carrapicho – Caucaia).





O diretor se indignou diante dessa proibição feita pela direção da unidade, sendo que o próprio serviu durante 7 anos.

Vale lembrar que uma das funções dos diretores do sindicato é verificar as instalações das unidades prisionais e conversar com a categoria.





Santos irá abrir um Boletim de Ocorrência contra a diretoria da unidade prisional.





Assista o vídeo: