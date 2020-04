Pandemia da bala: nas últimas 24 horas, mas 14 pessoas são assassinadas no Ceará

Mais 14 pessoas foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas, no intervalo entre a zero hora de terça-feira (14) e começo da madrugada de hoje (15). De acordo com os registros das autoridades policiais, sete pessoas foram mortas na Capital e outras sete no interior. UM duplo homicídio foi registrado na noite de ontem no Município de Itaitinga, deixando mortos um jovem de 18 anos de idade e um adolescente de 15 anos.





O duplo homicídio ocorreu em Itaitinga por volta de 19h30, quando bandidos apareceram na Rua Um do bairro Barrocão e mataram, a tiros de pistolas, o jovem José Wemerson Inácio, 18; e o amigo dele, um garoto de 15 anos, identificado somente por Diassis. Os dois estavam na calçada da residência do menor quando dois homens numa motocicleta apareceram e passaram a disparar suas armas. Os dois foram atingidos na cabeça e morreram na hora. A dupla sumiu.Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um jovem foi assassinado, a tiros, dentro de casa, na comunidade Buriti dos Esmeros, em Pacajus. Era por volta de 1h30 quando os assassinos invadiram a casa da vítima e a executaram com tiros à queima-roupa.Em Aquiraz, um homem identificado apenas por Paulo, foi morto próximo de casa, na comunidade de Tapuio, local dominado por membros de uma facção criminosa.





Em Fortaleza, um jovem de 18 anos, identificado por Weverton de Sousa Lima, foi assassinado, a tiros, dentro de casa, próxima à na esquina das ruas Barra Vermelha e Descartes Braga, no bairro Bom Jardim (zona Sul da cidade). O rapaz trabalhava com pré-moldados e tinha registro de passagens na Polícia quando era menor de idade.





No bairro José Walter, um homem de 30 anos, identificado como Luiz Felipe Valdevino Barros, foi assassinado, a tiros, na tarde de ontem, quando bebia com outros dois rapazes em um bar na terceira etapa daquele residencial. Desconhecidos chegaram ao local em um automóvel e executaram a vítima sumariamente.





Um assassinato também foi registrado na tarde desta terça-feira (14), no bairro Cidade 2000, na zona Leste de Fortaleza. A Polícia não forneceu detalhes do caso.





Crimes no interior





Um homem de 56 anos foi assassinado, a golpes de faca, no começo da manhã de ontem (14), na cidade de Sobral, na Zona Norte do estado. Era por volta de 5h30 quando Djalma Francisco Bento foi esfaqueado por desconhecidos no bairro Terrenos Novos. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Regional Norte (HSN), mas não resistiu, morrendo ainda na Emergência.





Em Lavras da Mangabeira (a 434Km de Fortaleza), um homem identificado apenas por Luiz, foi assassinado, a tiros, na noite desta terça-feira. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta, segundo relato de testemunhas. Os motivos do crime são ainda ignorados.





Em Independência (a 309Km de Fortaleza), a Polícia registrou um assassinato tendo como vítima Antônio Alexandre Rodrigues Pinheiro, 35 anos, que foi executado a tiros na localidade de Boa Esperança, na zona rural.





Em Itapajé, zona Norte do estado, o comerciante Francisco Antônio dos Santos foi morto, a tiros, na noite passada (14), na localidade de Pedra d’Água.





No Município de Choró, no Sertão Central, um assassinato ocorreu também nesta terça-feira, quando um jovem conhecido por “Nardim” foi morto com vários disparos de arma de fogo.





Em Russas, no Vale do Jaguaribe (a 163Km da Capital), mais um crime de morte foi registrado pelas autoridades policiais do Município. No fim da tarde de ontem, por volta de 17h30, um jovem de 24 anos de idade, identificado por “Thiago da Sofia”, foi morto, a tiros, na localidade de Pedro Ribeiro, na zona rural. Este foi o segundo crime em Russas nas últimas 48 horas.





Na última segunda-feira (13), um homem foi assassinado a pauladas. O crime aconteceu no Sítio Alto São João, na zona rural de Russas. A vítima era um carreteiro de 45 anos de idade. Dois suspeitos do homicídio foram detidos pela Polícia Militar.





(Blog do Fernando Ribeiro)