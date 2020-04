Pandemia da bala: no feriado de Tiradentes, 17 pessoas foram assassinadas no Ceará em menos de 24 horas

Dezessete pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas. Com as ruas desertas por conta da quarentena da pandemia do coronavírus, e com o efetivo reduzido da Polícia Militar com o corte de combustíveis para viaturas, criminosos agem com intensidade desde o último fim de semana, e as facções criminosas aproveitam a situação para matar e espalhar o terror nas favelas e bairros da Grande Fortaleza.





Somente entre zero hora da terça-feira (21), feriado de Tiradentes, e o começo da madrugada de hoje (22), foram registrados no estado 10 assassinatos na Grande Fortaleza e mais no interior do estado. Na Capital, os crimes aconteceram nos seguintes bairros: Conjunto Palmeiras, Vila União (2), José Walter, Fátima, Bonsucesso e Genibaú.





Na Região Metropolitana de Fortaleza ocorreram três assassinatos, sendo um duplo em Caucaia e o terceiro em Horizonte.





No interior do estado ocorreram seis assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2 casos), Crato, Solonópole, Madalena e Limoeiro do Norte.





Capital





1 - No Conjunto Palmeiras, um bandido foi morto ao tentar assaltar um mercadinho, na manhã de ontem. Um comparsa dele (irmão) acabou sendo preso em flagrante.





2 - No bairro Vila União foram registrados dois assassinatos. Ainda na madrugada de ontem, um homem foi morto, a tiros, na Praça do Vaqueiro, em frente ao antigo Ter4minal de Passageiros do Aeroporto Pinto Martins.





3 - À tarde, outro jovem foi executado no mesmo bairro (Vila União), desta vez, próximo à Lagoa do Opaia, a poucos metros do terminal de cargas do velho aeroporto.





4 - Na Rua Alves Batista, bairro Genibaú, um homem tombou morto a tiros na noite de ontem. A Polícia não deu detalhes da ocorrência.





5 - Na Avenida I do bairro José Walter, um jovem que trafegava em uma bicicleta foi assassinado a tiros no começo da tarde de ontem.





6 - Na esquina das ruas Francisco Domingos e Verbena, no bairro Bonsucesso, mais um crime de morte, com um homem de 45 anos, eliminado a facadas, também na noite passada. Tratava-se do soldador João Costa dos Santos.





7 - No bairro de Fátima, um policial militar foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto na Avenida 13 de Maio. Era o sargento da PM Carlos Alberto de Figueiredo Júnior, 45 anos, destacado no Batalhão de Choque Humaitá.





Região Metropolitana





8 – Na cidade de Horizonte, um homem identificado apenas por Francisco, foi assassinado, a tiros, na noite de ontem, quando bebia em um bar próximo à fábrica de calçados Vulcabrás.





9 – Em Caucaia, dois jovens foram mortos, a tiros, na noite passada por integrantes de uma facção criminosa. O crime aconteceu na Rua 7 de Setembro, do bairro Conjunto Patrícia Gomes. O adolescente João Paulo de Sousa Vieira, 15 anos; e seu amigo, Kesley Ferreira Rocha, 24 anos, foram mortos com tiros de pistola e de espingarda de calibre 12, quando voltavam de um mercadinho onde haviam ido comprar salsichas. Os criminosos dispararam todos os tiros na cabeça das vítimas, deixando-as quase irreconhecíveis.





Interior do estado





10 – Em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, um homem identificado por Vinícius, morador da comunidade Vila Tetéu, foi assassinado, a tiros, na tarde de ontem, no bairro Bom Nome. Os assassinos fugiram numa motocicleta.





11 – Em Juazeiro do Norte, o vendedor de algodão-doce, José Josivan da Silva, 42 anos, foi morto, a tiros, durante uma tentativa de assalto. O latrocínio ocorreu no Jardim Gonzaga.





12 – Também em Juazeiro do Norte, Valdemiro Alves Filho, 40 anos, o “Júnior Perneta”, foi assassinado, a tiros, na noite de ontem, no bairro Santa Tereza.





13 – Em Crato, na Região Sul do estado, Paulo Robério da Silva Vieira, 28 anos, foi morto, a tiros, no Distrito de Dom Quintino.





14 – Em Solonópole, uma idosa de 70 anos de idade, identificada como Idalina, foi assassinada a tiros, na noite desta terça-feira (21). O crime aconteceu na residência da vítima, localizada na BR-226.





15 – No Município de Madalena, um confronto entre policiais militares e criminosos terminou em morte nesta terça-feira (21). Um dos bandidos tombou sem vida com uma espingarda calibre 12 usada no tiroteio com a PM, na zona rural.





16 – Na cidade de Sobral, um jovem identificado até o momento apenas por Douglas, foi morto, a tiros, no começo da manhã desta quarta-feira (22). O crime ocorreu na Rua Bela Vista, no bairro Dom Expedito.





(Blog do Fernando Ribeiro)