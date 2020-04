Pandemia do Coronavírus atinge o Sistema Penitenciário do Ceará, com um preso morto e 67 agentes infectados

O Sistema Penitenciário do estado do Ceará registrou a primeira morte por coronavírus e um grupo de 67 agentes está contaminado pela doença. Os números foram revelados nesta terça-feira e causam preocupação das autoridades por conta do acúmulo de presos nas unidades prisionais do estado.





O preso que acabou morrendo da doença foi identificado como João Paulo Lopes Vieira, que era interno da Casa de Privação Provisória da Liberdade Dois (CPPL 2), do Complexo Penal de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O óbito aconteceu no hospital da cidade de Horizonte, onde o detento estava internado desde o último dia 21.





Com 67 agentes penitenciários, o Sistema Penitenciário pode gerar uma eclosão de casos de contaminação. Este é o temor das autoridades do setor. Além do risco para a saúde dos agentes penais, a retirada deles das atividades gera aumento nos riscos de fugas e rebeliões, pois a guarda interna das cadeias fica comprometida.





Os agentes denunciam que estão sendo prejudicados pela alteração repentina nas escalas de trabalho e que a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) tem negligenciado no apoio aos servidores infectados. Alguns agentes tiveram que fazer o teste para o Covid-19 pagando do seu próprio bolso, em hospitais ou clínicas particulares.





A Secretaria da Administração Penal (SAP) informou através de seu site que as visitas aos presos estão suspensas em todas as unidade prisionais do estado como forma de prevenção ao contágio do coronavírus.





(Fernando Ribeiro)